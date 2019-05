Esordio stagionale per i nuovi Patrini. C’è da migliorare

Primo weekend in campo per i nuovi Patrini, che sabato 4 e domenica 5 maggio hanno incontrato Thunder’s e Lampi Milano. Risultati negativi, ma per la prima uscita stagionale non era quello l’importante.

Sabato 4 maggio, Thunder’s 5 – Patrini

Giornata quasi da pioggia ma con temperatura accettabile. Tribuna gremita di tifosi Thunder’s e dei Patrini.

Partita molto sentita, come un derby, anche perché nei Thunder’s giocano 3 ex Patrini, oltre all coach Chiesa, che ora battaglia con il neo-coach dei Patrini Volo.

I Thunder’s, dopo 2 inning di parità, rompono il ghiaccio e macinano un paio di punti a ripresa con una presa di posizione al quinto inning con una manifesta.

I Patrini danno prova di tenere soprattutto in difesa fino a metà partita.

Da rimarcare la sempre unica grande difesa di Casale per i Thunder’s e una grande prestazione di assistenze per Virgili dei Patrini, seguito da Bossetti.

Solo alla settima ripresa, quando esce Casale, i Patrini mettono a segno il loro punto squadra.

Finisce anticipatamente al settimo inning col risultato 11 a 1 quindi per “manifesta”.

Domenica 5 maggio, Patrini – Lampi

Mattinata freddissima e con forti raffiche di vento che hanno condizionato entrambe le squadre, in particolare i Patrini che hanno giocato a intermittenza.

I Lampi accumulano punti fin dal primo inning e dopo poco collezionano varie manifeste fino al settimo, concludendo per “manifesta” con 21 a 1. Punto marcato dai Patrini che con poche valide non sono riusciti a contenere gli avversari.

La difficoltà maggiore per i Patrini si è vista in difesa con prestazioni nettamente opposte alla giornata precedente.

Organizzazione del Terzo tempo onorata brillantemente dai Patrini per entrambe le squadre sia sabato che domenica presso “La cantina dei sapori”.