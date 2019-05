La Lega perde Gazzada. È Paolo Trevisan il nuovo sindaco

Dopo dieci anni la Lega perde Gazzada Schianno. Marco Maffiolini, che si era presentato con una lista civica di ispirazione leghista, non è riuscito a convincere i suoi concittadini a eleggerlo al posto di Cristina Bertuletti.

Il nuovo sindaco è quindi Paolo Trevisan candidato della lista “Futuro Comune” che conquista la poltrona di primo cittadino con 1133 voti (43,90%). “Lega e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno” ha raccolto 1026 voti (39,75%); Francesco Bosco, che si presentava con la lista “Gazzada Schianno Insieme si può”, ha preso 422 voti (16,35%).

Non è riuscito a contenere l’entusiasmo Paolo Trevisan: “I cittadini hanno deciso di voltare pagina. Ha prevalso il bene della comunità sul sentire politico del singolo. Sono felice e sbalordito. I nostri concittadini hanno dimostrato una grande maturità politica, sapendo distinguere tra simboli di partito e l’interesse per il nostro territorio”.

A questo punto il paese volta pagina e si lascia alle spalle non solo l’amministrazione Bertuletti, che non ha voluto mettersi in lista, ma anche il gruppo che era nato con lei e che voleva proseguire il lavoro cominciato. Ora tocca a Trevisan che avrà il sostegno di Angelo Carabelli, il presidente della Pro Loco, e dell’ex sindaco Alfonso Minonzio, due dei candidati che hanno raccolto più voti.

