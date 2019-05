“Io non sorveglio. Sveglio”: Teacher Pride dei professori all’Isis Dalla Chiesa

«Io non sorveglio. Sveglio». Una rappresentanza dei docenti dell’Isis Carlo Alberto dalla Chiesa di Sesto Calende ha dato vita a un vero e proprio “Teacher pride” in solidarietà dell’insegnante palermitana sospesa per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale – con stipendio dimezzato – perché non avrebbe «vigilato» sul lavoro di alcuni suoi studenti.

In occasione della “Giornata della memoria” gli alunni avevano presentato un video nel quale accostavano la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al “decreto sicurezza” del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Gli insegnanti dell’Isis Carlo Alberto dalla Chiesa hanno letto articoli della costituzione relativi ai diritti fondamentali del cittadino, tra cui la libertà di espressione e di stampa, e hanno affisso cartelli con il testo degli articoli stessi all’entrata dell’istituto.