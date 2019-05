Nuova casa: quali lavori realizzare?

Cerchi idee per migliorare la tua nuova casa? Quando acquisti una nuova abitazione è importante valutare eventuali lavori per migliorare il comfort ma anche pensare al valore della casa.

Se sei già nella nuova casa e la ditta di traslochi ha ultimato i lavori, è fondamentale sistemare ogni stanza e sentirsi a casa. Preferibilmente, però, cerca di realizzare i lavori prima del trasloco. Ti aiuterà a mantenere tutto in ordine ed evitare disagi.

Per ogni situazione, ecco X lavori edili che ti aiutano a migliorare la tua nuova casa.

Tinteggiatura delle pareti

Un lavoro semplice ma che ti permette di perfezionare gli ambienti in modo facile e veloce. Oltre al comune bianco, considera altre tonalità per completare la tua casa. I colori caldi per un soggiorno accogliente. Colori freddi per le aree studio o il bagno. Realizza questo lavoro almeno 3 giorni prima del trasloco (quando possibile) e lascia arieggiare bene gli ambienti.

Pavimentazione e piastrelle

Ci sono piastrelle in bagno o cucina o pavimenti che non ti convincono. Realizza questo lavoro per tempo ed evita disagi in casa. Quest’anno, è anche possibile ottenere una detrazione del 50 o 65%.

Installa una pompa di calore o il fotovoltaico

Oggi conviene investire nel fotovoltaico o nelle pompe di calore per produrre energia per la tua abitazione. Controlla se una di queste opzione è adatta alla tua nuova abitazione. Anche in questo caso, potrai usufruire degli incentivi per risparmiare ancora di più.

Rifacimento bagno

Vuoi cambiare i sanitari nel bagno? Questo è uno dei lavori più veloci in edilizia, circa una settimana e, preferibilmente, è meglio essere fuori casa in questo periodo. Quando possibile, realizza questo progetto prima del tuo arrivo nella nuova abitazione. Migliorare una stanza come il bagno ti permette di aumentare fino al 10% il valore della tua casa.