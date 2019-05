Pallacanestro Varese in lutto, è morto Tony Gennari

Aveva 77 anni Anthony “Tony” Gennari, uno dei cestisti che ha fatto la storia della Pallacanestro Varese.

E’ morto ieri, mercoledì 23 maggio, un grande della storia del basket varesino ma anche italiano.

Ha giocato a Varese in due riprese, prima dal 1964 al 1966 vincendo una Coppa Intercontinentale, poi nella stagione 1971-72 conquistando anche la Coppa dei Campioni.

In Italia ha anche vestito le maglie di Forlì, Milano 1958, Venezia e Rieti.

Anche per questo è entrato a far parte della Hall Of Fame della Pallacanestro Varese.

