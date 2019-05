I pareggi incredibili alle elezioni del 2019

La Lombardia fa notizia anche per alcuni risultati incredibili alle elezioni comunali. Tre pareggi tra i candidati nei paesi di Maccagno con Pino e Veddasca, San Zenone al Lambro e Margno.

Nel paese del nord della provincia Fabio Passera e Davide Compagnoni hanno preso entrambi 802 voti. Un dato che è maturato con una affluenza al 60%. Le schede nulle sono state 23 e quelle bianche 19.

A San Zenone al Lambro, un paese di 4.400 abitanti, a sud di Melegnano, Cristina Cremaschi di “San Zenone domani” e Arianna Tronconi della lista civica “Il nostro paese” hanno preso entrambi 1.030 voti. IN quella competizione erano presenti quattro liste. Gli elettori erano 3.305 e i votanti: 2.411 pari al 72,95%. Le schede nulle sono state 62 e quelle bianche 43.

A Margno, un paesino di 383 anime in provincia di Lecco, vicino a Premana, nota per essere un importante distretto delle forbici, Marco Cariboni della lista Margno Lista Indipendente e Giuseppe Malugani di Insieme Uniti per Margno hanno preso entrambi 135 voti. L’affluenza è stata è stata dell’83,13%.