Schianto all’alba, muore sessantatreenne

È morto schiacciato all’interno della propria auto, finita contro la recinzione della scuola di Cittiglio, lungo la provinciale del Verbano Orientale.

Il grave sinistro della strada è abbenuto attorno alle 4.30 di oggi, martedì all’altezza dei semafori della cittadina del Medio Verbano.

L’auto sulla quale viaggiava un uomo di 63 anni, una Fiat Punto, è finita fuori strada per cause al vaglio del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Luino intervenuti sul posto per rilevare l’incidente.

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza della Croce Rossa Italiana del Medio Verbano distaccata presso l’ospedale di Cittiglio e il 118 ha inviato anche un elisoccorso con a bordo personale medico.

Ma le condizioni dell’uomo erano disperate: una volta estratto dall’auto con l’ausilio dei vigili del fuoco , l’automobilista è stato soccorso dai sanitari e portato nel vicino pronto soccorso, dove tuttavia è stato constatato il decesso.