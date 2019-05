Tornare a casa per votare? Flixbus offre il biglietto

Tornare a casa per votare? Può costare zero. Flixbus ha infatti deciso di rimborsare il biglietto per chiunque viaggerà verso la città del suo seggio elettorale.

La compagnia di trasporto con lo slogan “la distanza non ti dividerà dal tuo diritto di voto” ha così lanciato una campagna con la quale promette il rimborso dei ticket di viaggio verso la città di residenza.

Ecco come fare per richiederlo

Prenota il biglietto FlixBus per la tua città di residenza e viaggia tra il 23.05 e il 26.05 ➡ bit.ly/FlixTimeImVoting_it Viaggia, vota e scatta una foto dal tuo seggio elettorale! (IMPORTANTE: Assicurati di NON scattare la foto all’interno della cabina elettorale, è vietato) Entro le 11:59 PM del 28 maggio contattaci in privato su Facebook inviandoci lo screenshot della conferma di prenotazione e la foto scattata nel tuo seggio elettorale. In questo modo potrai ricevere un voucher gratuito per un viaggio di sola andata. Entro il 12 giugno riceverai il tuo voucher Riscattalo tra il 12.06 e l’11.07 e goditi il tuo prossimo viaggio in Europa

In ogni caso in occasione delle elezioni il Ministero dell’Interno ha attive convenzioni con compagnie aeree e ferroviarie che prevedono sconti sulle tariffe (cliccando qui trovate le informazioni di Trenitalia).