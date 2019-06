Attori, sceneggiatori e scenografi: Pinocchio in scena alla primaria

Sono cresciuti insieme a Pinocchio e finalmente sono arrivati al “diploma” con il meritato successo sul palco. Le ragazze e i ragazzi della quinta della primaria di Cugliate Fabiasco hanno salutato la scuola con una bella prova di teatro e il 31 maggio, sul palco dell’oratorio cugliatese, hanno portato in scena la storia scritta da Carlo Collodi. Il progetto è nato due anni fa, in terza, con la lettura del testo ed è continuato in quarta con la realizzazione di disegni dedicati ai capitoli del testo. Infine nell’ultimo i bambini hanno allestito lo spettacolo teatrale di cui sono stati sceneggiatori, scenografi e registi.

Ha coinvolto invece tutta la scuola lo spettacolo di fine anno l’Elisir d’amore di Donizetti organizzato nella palestra della scuola in occasione dell’ultimo giorno di lezione. Anche in questo caso gli alunni di quinta hanno recitato e – per arrivare pronti – nel secondo quadrimestre hanno dedicato un pomeriggio a settimana in più all’attività. Tutti gli altri alunni hanno cantato e ballato. Adesso per tutti le meritate vacanze estive.