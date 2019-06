Esordio magnifico per le Azzurre: vittoria per 2-1 contro l’Australia

(Foto Figc)

Se solo poche ore prima del match qualcuno ci avesse detto che la partita di esordio delle Azzurre sarebbe terminata con una vittoria trionfale al 95’ contro l’Australia nessuno ci avrebbe creduto. Invece è successo e l’Italia porta a casa i primi tre punti del girone in maniera assolutamente trionfale.

Partita dura, tesa ma ricca di entusiasmo da entrambe le parti: l’Australia di Sam Kerr, consapevole del proprio strapotere fisico, ha saputo impostare bene la partita e la gestione della palla in campo, pur senza mai impensierire esageratamente il portiere azzurro. Il vantaggio australiano, giunto su tap-in su calcio di rigore dopo l’iniziale parata di Giuliani, non ha tuttavia impaurito l’Italia, che con una doppietta di Bonansea ha ribaltato il risultato, acciuffando il gol decisivo del 2-1 al 95’.

Esordio a dir poco magnifico ed inimmaginabile per le Azzurre della selezionatrice tecnica Milena Bertolini, che hanno saputo dare prova di coraggio, ordine, intelligenza e grande duttilità in campo, riuscendo nella difficile impresa di vincere contro la squadra sulla carta più forte del proprio girone.

Dal canto varesino della nazionale la bandiera è stata portata alta da Valentina Bergamaschi, titolare in campo nel ruolo terzino destro, riadattata come esterno di centrocampo nel corso della gara, quando il CT Bertolini ha scelto di adottare un 4-4-2 dopo il 4-3-3 iniziale. 77’ minuti in campo per la numero 2 azzurra, prima di essere sostituita per lasciare spazio alla compagna di club Giacinti.

Il prossimo appuntamento con la nazionale italiana sarà venerdì 14 giugno alle ore 18, per la seconda partita del girone contro la Giamaica, che si disputerà allo stadio di Reims. Nell’altra gara del girone, vittoria netta del Brasile 3-0 sulle caraibiche