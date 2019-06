“Grazie a tutti coloro che hanno reso grande Girinvalle 2019”

Il ringraziamento da parte della Pro Loco di Gorla Minore a tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione della manifestazione Girinvalle 2019:

Siamo arrivati anche alla fine di questo Girinvalle, edizione 2019! è stata dura come sempre ma siamo felici, felici del risultato, felici delle giornate, felici perchè tutti gli sforzi sono stati ripagati.

Poter permettere lo svolgimento di una manifestazione come Girinvalle, non è una cosa così semplice, si deve pensare a tutto: dal taglio dell’erba, alla disinfestazione, ai bagni, alla sicurezza agli ordini delle derrate e al coordinamento con tutte le pro loco coinvolte… insomma un lavoro infinito, possibile solo grazie all’AIUTO di tante persone che è doveroso ringraziare.

– Ringraziamo innanzitutto le pro loco, creatrici e organizzatrici di questa manifestazioni e tutti i loro volontari

– Ringraziamo la famiglia Barone e la ditta EVO SRL, senza la loro disponibilità non potremmo mai partire con l’organizzazione del Girinvalle;

– Grazie a Nicola Caccia e a Caccia Service che ha messo a nostra disposizione il palco per le due serate, le targhe dei vincitori/partecipanti al concorso rock e ha animato la serata della domenica;

– Grazie a EDO SPA, per i freschi omaggi apprezzati da tutti i bambini;

– Grazie a Mauro Elzi, presidente dell’associazione commercianti di Gorla Minore, che oltre ad aver passato una notte con noi in valle, si è prodigato per la sicurezza della manifestazione con un fantastico gruppo di volontari PRO LOCO: Giorgio, Davide, Giancarlo e Dino;

– Grazie al Centro musicale cittadino CMC Carlo Ronzoni, non solo per aver animato ed aperto la giornata, ma anche per aver collaborato alla realizzazione del contest Rock, prestandoci batteria e amplificatori;

– Grazie alla Protezione civile: a Vincenzo, Massimo, Stefano, Sara, Antonio e Gianni, a cui diamo il benvenuto in questo fantastico gruppo di persone, che tanto fanno per la salvaguardia di tutti;

– Grazie al comando della Polizia Municipale per la collaborazione e l’importante aiuto, particolarmente al Dott. Mascheroni e all’agente Pasquale per il grande supporto;

– Grazie ai Carabinieri della stazione di Gorla Minore per la supervisione durante la nostra notte in valle;

– Grazie alle associazioni presenti durante la giornata:

JU GREEN MTB

AVIS

CENTRO MUSICALE “CARLO RONZONI GRUPPI DI CONTROLLO DEL VICINATO GEV – GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

GRUPPI DI CAMMINO PIEDIBUS

VIA FRANCISCA E VARESENEWS COLLEGIO ROTONDI

LA BANDA COOPERATIVA

– Grazie agli animatori presenti durante la giornata: ALLEVAMENTO CASA GINO a Mauro e alla prima squadra per l’esibizione e la camminata a sei zampe; ALLA SCUOLA ITALIANA KRAV MAGA a Fabrizio Presti e a tutti gli allievi del corso di Legnano per la dimostrazione della loro attività;

ALL’ASSOCIAZIONE IL TARLO

AL CAI a Corrado, a Resente ed a tutti i volontari per il ponte tibetano;

– Grazie a Santina Buscemi e a Varesenews per il grande lavoro svolto;

– Grazie a Renato e Stefano di EAV per il service delle due giornate;

– Grazie a Federica , Dania per essersi occupati della selezione, dell’organizzazione e di tutti i dettagli relativi al Rock Valley;

– Grazie al gruppo giovani pro loco Martina, Chiara e Stefano che si sono occupati delle votazioni durante il Gorla Rock valley e a Oscar che ha seguito le band durante la serata;

– Grazie a Piccola Chioggia: a Denise, Monica, Paolo, Gaia e a tutta la famiglia per la collaborazione, la tempestività e l’ottimo pesce;

– Grazie a Luca Magistrali e a ELAR 2000 per essersi occupato dell’installazione e della certificazione della cucina;

– Grazie a Giovanni e Vincenzo operai del comune di Gorla Minore per il supporto e la logistica;

– Grazie all’ufficio manutenzioni, all’ufficio ecologia e all’ufficio tecnico del Comune di Gorla Minore per l’aiuto e il supporto ricevuto ;

– Grazie all’amministrazione comunale e al sindaco Vittorio Landoni ;

– Grazie a Paolo, a Miriam, a Monia, a Bea e a Federica : consiglio di amministrazione della pro loco Gorla Minore, per il grande lavoro svolto tra burocrazia e logistica;

– Grazie a Stefano e Nella , responsabili cucina, per il supporto e la gestione della spesa e dei piatti cucinati;

– Grazie ad Apex International e a Fabio e Stefano Della Torre per i mille favori e per l’aiuto concreto ricevuto!

Il grazie più grande e piu’ importante va a tutti i 60 volontari della pro loco di Gorla Minore, persone che in questi giorni di festa hanno dato l’anima per allestire, organizzare cucinare, montare e smontare tutta l’area a noi destinata: siete delle instancabili e formidabili formiche, a voi il ringraziamento piu’ grande, pieno di stima e di affetto!

Silvia Caldiroli, orgoglioso presidente della pro loco Gorla Minore