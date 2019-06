Ivana Spagna, Baccini e tanto jazz, un’estate da vivere al parco

Un cartellone con tanti eventi quello in programma a Luino per l’estate. «Anche quest’anno alcuni eventi son stati organizzati grazie ad un partnerariato tra Associazione Commercianti e Comune di Luino. In particolare, per la proposta dell’estate luinese abbiamo scelto di confermare i festival che riscuotono da sempre grande successo. – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali -. Auspico che tutti possano apprezzare questo cartellone».

«Il gradimento delle scorse estati ci ha ancora fatto puntare sulle tradizionali kermesse che verranno riproposte: il 28 giugno alle 21 si terrà LUINOMODA, special guest IVANA SPAGNA al Parco a Lago e il 29 giugno gli abituali fuochi d’artificio con Palio in Divisa. Durante quelle giornate è importante sottolineare che le manifestazioni sono organizzate in occasione della ricorrenza dei Santi Patroni di Luino Pietro e Paolo a corollario delle importanti celebrazioni religiose. – continua il Consigliere Laura Frulli -. Il 13 luglio al Parco a Lago potremo seguire il concerto di FRANCESCO BACCINI nell’ambito del Festival dei Laghi Lombardi, il 19, 20 e 21 luglio lo Street Food in centro città, il 26 luglio al Parco a Lago per il festival JAZZ IN MAGGIORE un concerto della bravissima Joyce Elaine Juille. Saremo più precisi in merito agli orari di inizio delle serate» .

«Confcommercio Ascom Luino anche per quest’anno è riuscita a organizzare iniziative di forte richiamo per la cittadinanza e i turisti, anche con l’importante supporto e collaborazione del Comune di Luino. Da molti anni crediamo nello sviluppo turistico della nostra zona e per quanto di competenza ce ne siamo fatti promotori. E’ doveroso ringraziare i nostri associati e gli sponsor che nonostante le difficoltà ed il periodo congiunturale poco favorevole, sono sempre disponibili a sostenere e promuovere queste iniziative e quindi il territorio», direttore Confcommercio Ascom Luino – Luca Maria Gobbato