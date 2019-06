La Uyba prende Bici da Novara per affiancare Gennari ed Herbots

Si chiama Erblira Bici e arriva dall’Albania, la nuova schiacciatrice della Unet E-Work Busto Arsizio 2019/2020 che andrà ad affiancare le confermate Alessia Gennari e Britt Herbots. Classe 1995, Bici ha iniziato la sua carriera a Tirana e Barleti ed è arrivata in Italia nel 2016/2017 a Mondovì, in serie A2 e oggi fa parte della nazionale albanese. Nella scorsa stagione ha giocato alla Igor Gorgonzola Novara, con la quale ha conquistato Champions e Coppa Italia.

La 24enne ha accettato con entusiasmo la chiamata biancorossa, ritiene Busto una società seria e non vede l’ora di vivere l’atmosfera del palazzetto di Viale Gabardi: «Sono molto contenta della mia scelta per la UYBA: già l’anno scorso ho visto una squadra bella, a cui è mancato pochissimo per poter essere al top in campionato. Molte giocatrici rimarranno e questo sarà un vantaggio per il gruppo, che avrà un allenatore nuovo di cui ho sentito parlare benissimo. Busto Arsizio è una società seria, fatta di persone corrette ed è un ambiente che mi viene descritto come molto familiare: questi i motivi della mia decisione per la Unet E-Work».

Il fatto di conoscere la A1 potrà aiutare Bici nell’inserimento: «In Italia mi trovo bene, sia per la cultura del Paese, sia a livello professionale: credo che qui ci sia il campionato migliore d’Europa, e la conquista di Champions e Cev da parte di team italiani quest’anno lo dimostra. Dopo i due anni in A2, ho sofferto un po’ il passaggio nella massima serie, ma a Novara sono cresciuta molto anche grazie all’allenatore e ora mi sento davvero pronta per giocare. In questo momento sono impegnata con la mia nazionale con allenamenti e amichevoli ma da fine giugno mi concentrerò sulla mia nuova avventura in biancorosso».

Con l’arrivo di Bici, il roster della squadra di coach Lavarini è ormai quasi al completo (all’appello dovrebbero mancare solo due nomi). Insieme all’annuncio della giovane schiacciatrice albanese, arrivano infatti due importanti conferme, quella della palleggiatrice Cumino e della centrale Berti, che restano in biancorosso insieme a Orro, Gennari, Herbots, Leonardi (fresca sposa de general manager UYBA Enzo Barbaro) e Bonifacio.