Sassari vince Gara 2, Pozzecco e Polonara ad un passo dal sogno

Pozzecco e Polonara a un passo dal sogno. Sassari batte Milano anche in gara due delle semifinali playoff in casa dell’Olimpia ed ora è a una sola vittoria dal passaggio in finale.

Gara 2 è arrivata al supplementare raggiunto grazie ad una tripla di Pierre a 9″ dalla sirena: all’overtime la Dinamo schianta l’Olimpia (112-101) con un parziale fatale di 14-0.

I sardi sono così avanti 2-0, con i prossimi due match point da giocare davanti al proprio pubblico per chiudere la serie e confermarsi bestia nera di Milano. L’eroe della serata è Polonara (29 punti), mentre per Milano c’è da registrare la prova maiuscola di James (32 punti con 8 triple). Coach Gianmarco Pozzecco al termine della gara2 conquistata al Forum ha commentato così il 2-0 della serie di semifinale:

“Da parte mia niente da dire. Ringrazio da parte mia questi ragazzi per avermi regalato un’emozione incredibile e li ringrazio anche da parte della Sardegna e di tutti gli appassionati di pallacanestro. E’ incredibile, Milano ha giocato una partita straordinaria, complimenti veramente, avrebbero vinto contro chiunque. Guardiamoci in faccia, di cosa vogliamo parlare? Dopo una partita di questo tipo, parlare dei miei ragazzi penso sia superfluo”. E conclude parlando della forza del gruppo:”La consapevolezza io l’ho sempre avuta, i miei ragazzi pure. Quando siamo arrivati qua sapevamo cosa e come potevamo farlo, la prima partita è stata clamorosa, possiamo perde con Milano anche cinque partite di fila ma ho la consapevolezza che questi ragazzi non mollano mai. E nella seconda partita io mi aspettavo esattamente questo. Noi abbiamo energie e risorse, stimo i ragazzi al di là del risultato, quando sono arrivato ho detto ai miei ragazzi che non potevamo più permetterci di perdere. Noi siamo tre mesi che non possiamo perdere e siamo tre mesi che non perdiamo. Perderemo, quando non lo so e non mi interessa, è un film, può essere che noi non vinceremo lo scudetto ma rimane un film”.