Sessant’anni fa il disastro aereo di Olgiate Olona, mercoledì la commemorazione

Le settanta vite immortali dell’incidente aereo di Olgiate Olona verranno ricordate domani, mercoledì 26 giugno, in occasione del 60esimo anniversario della tragedia che colpì in maniera indelebile l’intero paese e non solo.

Alle 17.33 del 26 giugno 1959 un aereo cadeva sul suolo di Olgiate Olona. Nel luogo della tragedia è stato realizzato anche un monumento ad imperitura memoria. Ancora oggi, alla stessa, ora i rintocchi della campana della chiesa Santi Stefano e Lorenzo, a ricordo delle 70 vittime di quel disastro. Come ogni anno il Comune di Olgiate Olona in collaborazione con l’ Istituto comprensivo Ferrini commemorano il disastro aereo.

Una ricorrenza che negli ultimi anni è stata caparbiamente portata avanti dal giornalista locale Alberto Colombo che ha anche realizzato il sito internet www.olgiateolona26giugno1959.org.

La celebrazione di domani (mercoledì) si svolgerà in piazza Santo Stefano e nella chiesa prepositurale a partire dalle 17 con il discorso del sindaco Gianni Montano e con una messa celebrata da Monsignor Luca Raimondi e accompagnata dalle voci del coro Sursum Corda di Busto Arsizio. Al termine verranno premiati gli elaborati realizzati dagli allievi di terza media.

Le testimonianze che abbiamo raccolto alcuni anni fa