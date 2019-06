Siamo tutti migranti: premiati gli studenti del concorso promosso da Silvio Aimetti

Un premio per l’inclusione. Si è svolta questa mattina alla scuola media Fermi di Comerio la premiazione del concorso “ Siamo tutti migranti” che ha visto l’attribuzione di una borsa di studio finanziata dalla famiglia di Silvio Aimetti.

Molti gli studenti coinvolti in questa prima edizione di un premio destinato a diventare un appuntamento costante. I lavori realizzati indagavano il fenomeno dell’immigrazione, le cause e le dinamiche dell’inclusione. Soddisfatta della partecipazione la dirigente Claudia Brocchetta che ha ricordato come il tema sia molto importante sottolineato anche dal Presidente della repubblica Mattarella.

Contento della partecipazione il promotore Silvio Aimetti: « È stato bello lavorare con i ragazzi e leggere i loro pensieri. Sono il futuro e il loro sguardo è più aperto e fiducioso, lontano dalle tante paure che oggi si colgono. Continueremo, con la mia famiglia, a investire sui ragazzi perché il loro punto di vista ci permette di vedere le cose da un’altra ottica».