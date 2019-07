Cambiamenti climatici protagonisti al Campo dei Fiori

Continuano le giornate di “Porte aperte all’Osservatorio di Campo dei Fiori”. Dopo il grande successo della giornata sulla biodiversità che si è svolta lo scorso 16 giugno, verrà ora affrontato il tema del cambiamento climatico, un grave problema che richiede l’attenzione di tutti, ma soprattutto la collaborazione di ciascuno di noi per cercare di arginare le drammatiche conseguenze che cambieranno le nostre vite e il nostro pianeta nel prossimo futuro.

Domenica 7 luglio, dalle 10 alle 16, sarà possibile partecipare a questa giornata tematica presso l’Osservatorio, senza prenotazione e completamente gratuita; adatta per gli adulti e anche per i bambini. Oltre a visitare la cupola astronomica, la stazione meteorologica e quella sismica, i visitatori potranno assistere a filmati sul tema del cambiamento climatico, partecipare ad esperimenti sull’effetto serra e sull’acidificazione degli oceani e potranno visionare tutti i dati meteo-climatici raccolti dagli anni Sessanta ad oggi dal Centro Geofisico Prealpino sul nostro territorio.

Ci sarà l’occasione, inoltre per approfondire il lavoro dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il maggior organismo internazionale istituito dalla World Meteorological Organization per fornire al mondo una visione chiara e scientificamente fondata sul fenomeno dei cambiamenti climatici e sul loro impatto in ambito ambientale, sociale, economico.

Naturalmente sarà anche possibile osservare la fotosfera e cromosfera solare al telescopio, potendo così individuare le macchie solari e le grandi protuberanze, nonché dare un’occhiata allo spettro solare, utile per identificare gli elementi chimici presenti all’interno della nostra stella.

I volontari dell’Osservatorio “Schiaparelli” saranno a disposizione dei visitatori per guidarli attraverso tutte queste esperienze, nella splendida cornice della natura e del paesaggio del Campo dei Fiori.