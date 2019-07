Gallizioli è la nuova centrale della Futura Giovani

Un altro tassello importante per la Futura Volley Giovani in vista del prossimo campionato di A2: da Trescore Balneario, squadra che nell’ultimo campionato ha dato parecchio filo da torcere alla Futura, ecco arrivare Michela Gallizioli.

Nata il 6 luglio del 1993 e alta 186 centimetri, ha sviluppato la sua tecnica nel florido vivaio della squadra più vincente degli ultimi 25 anni: la Foppapedretti Bergamo.

A Trescore Balneario Michela disputa ben sei stagioni, centrando al secondo tentativo la promozione nella terza serie nazionale. L’impatto della centrale cresce di pari passo con le prestazioni del team: nella prima annata in B1 il team orobico raggiunge il terzo posto nel girone B e centra l’accesso ai playoff, replicando la prestazione nel 2016/17 dopo il trasloco nel girone A.

Trescore, con Gallizioli leader riconosciuta sia in campo che in spogliatoio, staziona costantemente nelle prime posizioni in campionato e si rivela una delle avversarie più ostiche per la neopromossa Futura Volley.

Il progressivo percorso di crescita affrontato finora dalla 26enne rappresenta praticamente una certezza per coach Lucchini e per tutta la società biancorossa; il ritorno in Serie A servirà di certo a motivare in maniera ulteriore un’atleta dal carattere già granitico.