La terza crono scalata San Martino

Goood Morning Runners, nulla può fermare la 3° Chrono scalata San Martino.

Il gran caldo non ha fermato gli esperti della corsa in montagna che anche quest’anno si sono sfidati con sé stessi e contro il Cronometro; partecipando a questa affascinante gara, immersa nel verde della provincia

di Varese.

Quest’anno la data della manifestazione podistica è stata spostata dall’abituale mese di settembre al 6 luglio!!!, per permettere proprio a Luglio Fabrizio di partecipare alla sua nuova sfida! il Tor de Giant con partenza in programma l’ 8 settembre.

Tanti i campioni che hanno calcato il sentiero e le trincee del bel tracciato, dai giovani e rampanti ai veterani della corsa in montagna, Podio femminile: 1 donna Di Gregorio Elisabetta in 22.22 sec 2 donna Sofia Elena in 23.08 sec terza donna Elena Benecchi in 23.10 sec 4 donna Lorena Strozzi in 23.58 sec 5 donna Zanini Teresa in 24.38 sec 6 donna bellorini ombretta in 25.10 sec.

Podio Maschile: 1 posizione Gabriele Poggi che chiude in 17.23 sec 2 posizione per Paolo Proserpio in 18.35 sec 3 posizione per dal bosco Gianluca in 19.28 sec 4 posizione per Augusto Schirosi in 19.40 5 posizione per Giacoletto Andrea in 20.23 e 6 posizione per Basoli Andrea in 20.32 Premio speciale al meno giovane, che anche quest’anno se lo aggiudica l’ex Campione del Mondo di corsa in montagna Cerello Angelo categoria M85.