Momenti musicali, nove appuntamenti per l’estate

Continuano gli eventi organizzati dall’Associazione Momenti Musicali, organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Cuvio. La rassegna vede un totale di nove concerti, oltre ai consueti corsi musicali (canto dal 30 giugno al 5 luglio, pianoforte dal 2 al 9 luglio, chitarra dal 7 al 13 luglio) e di scrittura (il 14 e 15 luglio), con artisti internazionali, alcuni dei quali sono diventati degli habitués della Valcuvia.

Dopo l’anteprima nella suggestiva cornice della chiesa di S. Anna a Cuveglio il 7 giugno con la giovane chitarrista Clara Ciliberti e l’apertura della rassegna con il soprano tedesco Anna Maske, il terzo appuntamento è previsto per sabato 6 alle ore 21 presso il Teatro di Cuvio, con il concerto di chiusura del corso di canto.

Il giorno seguente, sempre a Cuvio, si svolgerà un inedito duello pianistico tra Adalberto Riva e Massimiliano Genot: sul filo della ricostruzione degli scontri storicamente verificatesi sulla tastiera, come quelli tra Scarlatti e Haendel, Mozart e Clementi, Beethoven e Woelfl, Liszt et Thalberg, i due pianisti, grazie al loro complice antagonismo, proporranno un recital/spettacolo che affronta con leggerezza temi di una certa rilevanza dal punto di vista musicale, con una piccola sorpresa finale.

Domenica 7 invece è il turno del Maestro Antonio Dominguez, nella “sua” chiesetta rupestre di S. Antonio a Castelveccana, con il consueto concerto di apertura del corso di chitarra, dedicato ad autori spagnoli e sudamericani, come Manen, Tarrega, Rodrigo e Barrios.

Martedì 9, di nuovo a Cuvio, sarà la volta degli allievi del corso di pianoforte, prima che il programma si trasferisca venerdì 12 nella suggestiva cornice del borgo dipinto di Arcumeggia, dove ancora Adalberto Riva e Antonio Dominguez daranno vita ad un originale recital di pianoforte e chitarra in chiesa, con la Fantasia di Mario Casteluovo Tedesco, uno dei pochi pezzi concepiti per questo inusuale organico. A seguire, Adalberto Riva presenterà brani conosciuti di Bach, Schubert e Chopin accanto ad altri meno noti, come le splendide Tre Romanze di Clara Schumann, o i giovanili “Skizzen” di Emile Jaques Dalcroze, musicista molto più noto per le sue innovazioni in campo pedagogico tra le due guerre che per la sua attività di compositore.

Mancano gli ultimi appuntamenti: sabato 13 luglio nel pomeriggio a S. Antonio è previsto il concerto finale del corso di chitarra e alla sera il concerto della Filarmonica Cuviese a Cuvio. Conclude la rassegna, sabato 27 luglio, il duo formato dall’arpista Elena Guarneri e dal clarinettista Fausto Saredi, con un programma ispirato all’opera comprendente brani per i diversi strumenti della famiglia del clarinetto (corno di bassetto e clarinetto basso). Per ulteriori informazioni: www.momentimusicali.net oppure 333/477.08.21.