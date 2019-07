Perde il controllo della moto e precipita in una scarpata, morto un 66enne

La Polizia cantonale comunica che venerdì 26 luglio poco prima delle 10 un 66enne motociclista svizzero domiciliato nel Canton Berna circolava in direzione di Airolo sulla strada del passo della Novena a Ronco Bedretto.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto a una curva piegante a sinistra ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Airolo, e i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte del centauro. La strada, precedentemente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di rispristino, è stata riaperta alle 13.20.