I consiglieri di maggioranza a Varese: “Sosteniamo l’Ucraina, Partecipiamo alla manifestazione di Roma”

I capigruppo della maggioranza in consiglio comunale a Varese si sono presentati uniti mezz’ora prima dell’inizio della seduta del 4 marzo per anticipare i contenuti dell’intervento di apertura poi pronunciato dalla consigliera comunale e segretaria cittadina PD Manuela Lozza.

«Siamo qui per manifestare il sostegno dei gruppi che rappresentiamo in maggioranza alla lotta del popolo ucraino per la libertà e la democrazia – ha detto Lozza per tutti i gruppi di maggioranza che hanno firmato l’appello: PD, Lavoriamo per Varese, Varese Praticittà, Progetto Concittadino – Un sostegno non scontato, considerando i recenti avvenimenti internazionali e la minaccia statunitense di ritirare il propri impegno».

Non erano però solo parole di sostegno, ma anche un invito a manifestare: «Il 15 marzo a Roma si terrà una grande manifestazione per dire Sì all’Europa e alla sua possibilità di intervenire e agire sulle situazioni internazionali come un organismo unico, compatto e vitale. La manifestazione sarà l’occasione per ribadire i valori su cui si fonda l’Unione Europea: democrazia, diritti, pace e sviluppo». ha aggiunto, sottolineando che i consiglieri e le consigliere che firmano l’appello, che: «Auspicano un segnale forte da parte del Consiglio Comunale e sperano in una partecipazione ampia alla manifestazione del 15 marzo, per affermare con chiarezza il nostro impegno per un’Europa della pace, della libertà e dei diritti».

Tra i presenti anche il sindaco Davide Galimberti, che ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione di Roma in rappresentanza della città.