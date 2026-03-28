Dieci nuove biciclette donate dalla Ercole Comerio alla residenza Liuc

Dieci biciclette mountain bike sono state donate oggi dalla Comerio Ercole Spa di Busto Arsizio/Castellanza alla residenza della Liuc – Università Cattaneo, in occasione dell’inaugurazione della pista ciclopedonale “Move On” di Castellanza.

«Questo gesto – commenta Riccardo Comerio, presidente del gruppo Comerio Ercole 1885 SB e presidente della Liuc – è nel solco delle azioni del bilancio di sostenibilità ESG aziendale che da anni investe sul futuro dei giovani».

«Un segno concreto di adesione per questo importante progetto avviato in Università e denominato Liuc Bike» commenta Roberto Grassi, ad di Liuc: «Le biciclette saranno utilizzate dai nostri studenti che alloggiano in residenza per i loro spostamenti quotidiani. Un’iniziativa nata e condivisa con un gruppo di studenti “fuori sede” della Residenza e che va nella direzione di una mobilità dolce e sostenibile, tema che all’Università sta a cuore. Liuc ha contribuito anche economicamente con 100mila euro alla realizzazione del progetto provinciale Move On».