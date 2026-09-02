Record internazionale per la LIUC di Castellanza: 204 studenti con Erasmus, Exchange e Double Degree
È il numero più alto mai raggiunto dall’università, in crescita rispetto ai 162 dello scorso anno. Dal 2 all’8 settembre visite, incontri, prime lezioni di italiano e attività per conoscere la comunità LIUC
La LIUC apre il nuovo anno accademico con un record di presenze internazionali. Sono 204 gli studenti stranieri arrivati a Castellanza nell’ambito dei programmi Erasmus, Exchange e Double Degree, il numero più alto mai raggiunto dall’università. Lo scorso anno erano stati 162.
Per accoglierli, da oggi, mercoledì 2 settembre, prende il via l’Orientation Week, una settimana di incontri e attività che accompagnerà gli studenti fino all’8 settembre 2026, aiutandoli a conoscere l’ateneo e a muovere i primi passi nella loro nuova esperienza in Italia.
Alla LIUC 204 studenti da tutto il mondo
I nuovi studenti internazionali si aggiungeranno nei prossimi mesi agli italiani che frequentano la LIUC, contribuendo a rendere ancora più internazionale la comunità universitaria di Castellanza.
L’Orientation Week è pensata proprio per facilitare il loro inserimento, fornendo fin dai primi giorni tutte le informazioni utili per vivere l’università e il territorio.
Visite, italiano e nuove amicizie durante l’Orientation Week
Nel corso della settimana gli studenti avranno la possibilità di visitare gli spazi dell’università, conoscere i servizi a disposizione e ricevere le principali indicazioni pratiche legate alla loro permanenza alla LIUC.
Tra le attività previste anche i primi incontri dedicati alla lingua italiana, un’occasione per iniziare a familiarizzare con l’idioma e affrontare con maggiore facilità la vita quotidiana durante il periodo di studio.
Uno spazio particolare sarà dedicato anche alla socializzazione, con momenti pensati per favorire la conoscenza reciproca e la nascita di nuove amicizie tra ragazzi provenienti da Paesi diversi.
Il team Buddy per accogliere gli studenti internazionali
Ad accompagnare gli studenti ci sarà anche il team Buddy, il gruppo studentesco nato per favorire l’accoglienza, l’integrazione e la partecipazione degli studenti internazionali all’interno della comunità universitaria.
Un supporto tra studenti che permette ai nuovi arrivati di avere fin dall’inizio un punto di riferimento e di conoscere più facilmente la vita universitaria e le opportunità offerte dall’ateneo.
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