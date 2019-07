RugbySound, Salmo in sedia a rotelle manda in delirio i 7 mila dell’Isola del Castello

In 7 mila per Salmo al RugbySound all’Isola del castello di Legnano (ph. Massimiliano Malabarba). Nonostante l’infortunio (rottura del crociato) che lo ha costretto su una sedia a rotelle, il rapper sardo ha infiammato il pubblico del festival legnanese per una serata tra rap e rock insieme alla sua band e alla sua crew di giovani talenti. La seconda parte del concerto, infatti, è stata dedicata al progetto Machete Mixtape vol.4.

Questa sera Zarro Night con “Il Pagante” e domenica sera gran finale della 20esima edizione con Skin e gli Skunk Anansie

