“Servono risposte precise per l’ospedale: tempi e personale”

La presa di posizione dei consiglieri comunali Laura Cavalotti ed Ermanno Ferrario, della lista civica Partecipare Sempre, sull’investimento regionale per l’ospedale Galmarini

La Regione Lombardia, in questo momento, a fronte di tagli sostanziosi sulla sanità praticati dal governo nella legge di bilancio, ha promesso di investire 10 milioni di euro per potenziare l’Ospedale di Tradate, come è stato dichiarato dall’amministrazione comunale, dopo un incontro con il Direttore dell’ASST Sette Laghi e da esponenti regionali.

Come opposizione, sempre orientata al bene della città, salutiamo, con favore, queste notizie sul futuro del nostro ospedale e del nostro territorio, che amiamo moltissimo e per il quale Laura Cavalotti si è sempre battuta insieme al suo gruppo come consigliere comunale e prima come sindaco. Come minoranza attiva, ci impegniamo a osservare, con molta attenzione, la politica sanitaria e le scelte che verranno fatte per Tradate, che speriamo siano palesate nel Piano Organizzativo Aziendale, che aspettiamo di conoscere con ansia: ciò che sembrerebbe emergere è che Tradate potrebbe essere la sede di progetti sperimentali e di alta qualità di cura specialistica con l’arrivo anche di un endocrinologo di valore.

Questo ci fa pensare che la scelta della Regione e dell’ASST competente, sia di creare a Tradate nicchie specialistiche, come la chirurgia bariatrica , che forse, pur di interesse per un ospedale universitario, non sono così utili ai pazienti cronici e agli anziani.Quest’ultima categoria merita un’attenzione particolare perchè è agli anziani che devono essere garantite cure di base senza spostamenti che causano loro ansie inutili e disorientamento. Si è parlato molto di ristrutturazioni, di ammodernamenti, di rifacimenti, di “efficientamento”, noi ci chiediamo invece quanti medici e quanti infermieri vogliano venire davvero a lavorare all’ospedale di Tradate e anche per quanto tempo ci resteranno, poiché, per rendere attrattivo un ospedale non basta un bel maquillage, peraltro ben accetto, ma occorre rendere possibile “fare carriera”, aspirare a una stabilità contrattuale per dare un vero e continuativo servizio ai cittadini.

I nostri “vecchi”, i nostri bambini, i Tradatesi tutti, devono essere accolti da personale motivato e attento che sappia assistere e curare con umanità, “con amore” e competenza, che si senta “appartenente”, che non sia in burn out per turni troppo gravosi e per insicurezza del futuro.

Lo sviluppo di percorsi per cronici e per i malati di tumore, non è risolto con “una struttura immobiliare nuova e ammodernata” come dice Monti, presidente della commissione sanità della Regione.

Il nostro ruolo svolto finora all’interno delle commissioni e del consiglio comunale è stato di estrema vigilanza con la richiesta di risposte precise e non continuamente procrastinate nel tempo. Noi e con noi la città di Tradate chiediamo chiarezza.