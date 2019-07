Spesa serale tra le bancarelle del Mercato della Terra

Per l’appuntamento del mese di luglio il Mercato della Terra del Piambello si trasferisce nell’area del campo sportivo di Induno Olona in via Andreoli, in edizione serale.

Domani, sabato 13 luglio il Mercato dei prodotti a km zero organizzato con Slowfood sarà infatti ospite della manifestazione “Una notte da cinema” lo spettacolo-tributo alle colonne sonore dei film più belli organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Induno Olona.

Il mercato aprirà alle 17 e fino alle 23 si potrà fare la spesa dai numerosi produttori locali selezionati da Slow Food della provincia di Varese secondo il criterio del cibo buono e pulito: formaggi, verdure e frutta stagionali, marmellate, pasta, miele, pane, farine, prodotti da forno, dolci, riso, zafferano, pollame, vino.

Alle 19,30 si può cenare con la Pro Loco di Induno Olona ed i prodotti stagionali del mercato.

Nel mese di agosto il Mercato della Terra si prende una pausa. Le bancarelle a Km zero torneranno in settembre, come sempre il secondo sabato del mese