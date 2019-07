Tamponamento in autostrada: tre feriti

(foto di repertorio)

Incidente nella notte in Autolaghi. Attorno alle 3 due vetture si sono tamponate nel tratto tra Origgio e Legnano.

Tre le persone rimaste ferite: una ragazza di 21 anni e due uomini di 40 e 60 anni. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco