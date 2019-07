Torna il cinema all’aperto (e gratuito) a Busto Arsizio

Molto atteso e sempre apprezzato dalla cittadinanza, torna l’appuntamento con il cinema all’aperto, curato da BA Film Festival e dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e inserito nella ricca programmazione di BA Estate. Sette gli appuntamenti in calendario – al mercoledì sera alle 21.30, dal 17 luglio al 28 agosto – ospitati nel parco di Villa Calcaterra (via Magenta 70). Le proiezioni sono a ingresso gratuito; in caso di maltempo verranno annullate. Come lo scorso anno, gli spettatori potranno accomodarsi sulle sedie o su coperte sul prato e sarà possibile acquistare pop-corn e zucchero filato.

La selezione di film tocca generi diversi, per cercare di accontentare tutti e coinvolgere magari anche chi non frequenta solitamente le sale cinematografiche, ma che, dopo l’esperienza estiva, potrebbe prendere questa abitudine.

Ad inaugurare la rassegna sarà Oceania, lungometraggio animato della Disney, un fantasmagorico viaggio tra le isole del Pacifico in compagnia di una vivace adolescente che si imbarca in una missione avventurosa per salvare il suo popolo insieme a un galletto e a un semidio in disgrazia.

Due le commedie italiane: Scialla! storia della convivenza forzata tra un adolescente ignorante ma pieno di vitalità e un professore svogliato che gli dà ripetizioni a domicilio e Fino a qui tutto bene che racconta l’ultimo week end di cinque studenti universitari che hanno condiviso la stessa casa e si apprestano a iniziare la loro vita ‘adulta’.

Serata all’insegna del romanticismo quella con Questione di tempo, film nel quale un ventunenne scopre di poter viaggiare nel tempo per cambiare la propria vita privata e decide di utilizzare questo potere per conquistare la ragazza dei suoi sogni; è invece dedicato agli amanti del genere poliziesco London Boulevard, storia di un criminale, interpretato da Colin Farrell, che uscito dalla prigione riceve l’incarico di proteggere una giovane attrice (Keira Knightley).

Il cinema europeo è rappresentato da Il concerto, una coproduzione tra Russia, Italia, Francia, Belgio e Romania: protagonista è un direttore d’orchestra licenziato perchè non vuole separarsi dai suoi musicisti ebrei, che riesce a riunire i suoi vecchi amici e portarli a Parigi, spacciandoli per l’orchestra del Bolshoi.

La rassegna si concluderà con Grand Budapest Hotel, vincitore di 4 Premi Oscar, che racconta la vicenda del concierge di un albergo di lusso e del suo giovane assistente, alle prese con il furto di un dipinto, l’omicidio di una nobile dama e la lotta per un’eredità.

“A Busto è davvero cinema tutto l’anno, e non è uno slogan – commenta l’assessore all’Identità e Cultura Manuela Maffioli – Una grande città di cinema come la nostra non può certamente privarsi della settima arte neppure nella stagione estiva. Per questo, come ogni anno, a breve prenderà il via la rassegna di Villa Calcaterra, ‘casa del cinema’ in quanto sede dell’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, che consentirà di godere, nel grande giardino, di pellicole scelte accuratamente”. “Un’offerta che si rinnova – conclude l’assessore – e che consolida sia l’appuntamento con il cinema, soddisfacendo un desiderio dei Bustocchi, e non solo, di fruirne tutto l’anno, ma anche un dialogo costante con la cultura, nelle sue diverse forme, che, a Busto, prova a non interrompersi mai”.