Come verificare la velocità reale di Internet da fisso

I provider Internet, nelle comunicazioni commerciali, decantano le performance delle loro reti che ci permettono di viaggiare in rete alla velocità fino a 1 Giga al secondo in download. La realtà, però, spesso risulta completamente differente. Il legittimo sospetto viene osservando i tempi di caricamento delle pagine, vedendo lo streaming video che va continuamente in buffering od spazientendoci nell’attesa di un download di un file neanche troppo pesante. Com’è possibile conoscere la velocità reale della connessione Internet di casa? Lo strumento giusto è lo speed test ADSL o fibra: un tool online, gratuito e facilmente reperibile cercandolo su Google.

Lo speed test (qualunque servizio scegliate) è di semplice utilizzo e restituisce la velocità reale di connessione in megabit al secondo (Mbps o Mbit/s) in download e upload. Nonostante la semplicità di utilizzo, sono da segnalare alcune accortezze da prendere per poter contare su un risultato affidabile e privo di interferenze. Ecco, di seguito, come effettuare un test della velocità Internet dal fisso di casa, per conoscere con esattezza le performance della linea.

Dispositivo connesso via cavo

Il primo consiglio, prima di effettuare lo speed test, è quello di collegare il dispositivo dal quale si vuole effettuare la misurazione direttamente al router via cavo. Questo è necessario per evitare eventuali ostacoli che potrebbero interferire con la velocità della trasmissione dati WiFi (sempre meno performante di quella via cavo).

Solo un dispositivo connesso

Oggi, la rete wireless di casa è un vero e proprio centro di smistamento dati. Al router sono connessi sempre più dispositivi, a partire da PC e smartphone, per arrivare a telecamere o elettrodomestici connessi. Nel momento in cui si effettua lo speed test sarà fondamentale poter testare l’ampiezza dell’intera banda di connessione. Per questo motivo, sarà necessario mantenere connesso solo il dispositivo dal quale si vuole effettuare il test.

Confrontare diversi speed test

Prima di decidere che la nostra linea è troppo lenta, soprattutto nel caso di una connessione ADSL, può essere utile effettuare più di un test con lo stesso strumento e con strumenti differenti. Il primo set di test si dovrà effettuare in diverse ore della giornata. Una prova che ci restituisce un’informazione importante: gli eventuali orari di picco o di crollo della banda nella rete del nostro provider. La seconda tipologia di test ci aiuta a evitare di affidarci ai dati di uno speed test scadente e trarre conclusioni sbagliate.

Non solo curiosità: perché è importante effettuare uno speed test

Oltre a soddisfare la curiosità, lo speed test è fondamentale anche per prendere alcune importanti decisioni sulla nostra utenza Internet.

Se il test di velocità Internet restituisce buoni risultati, ma continuiamo a navigare lenti, il problema potrebbe non essere la linea Internet, ma la configurazione del nostro hardware o software o, anche, le risorse online utilizzate. Se, invece, lo speed test confermasse i sospetti relativi alle scarse performance della connessione, potrebbe valere la pena cambiare operatore. Quando, poi, tali performance sono al di sotto di una determinata soglia (banda minima garantita dall’operatore), si può procedere alla richiesta di recesso senza dover pagare costi o penali. Per avere un risultato del test di velocità certificato da presentare al provider dei servizi Internet, è possibile utilizzare il software Nemesys: può essere scaricato dal sito: Misurainternet.it dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.