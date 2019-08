Flixbus lancia nuovi collegamenti da Saronno

FlixBus si consolida in provincia di Varese inaugurando nuovi collegamenti in partenza da Saronno. Il servizio del leader europeo dei viaggi in autobus, che coniugando innovazione e tradizione ha rivoluzionato la mobilità in Italia, consente ora di raggiungere, comodamente e senza cambi, sette destinazioni nazionali da nord a sud dalla fermata di Piazza Cadorna.

Da Saronno si potrà innanzitutto raggiungere Parma, centro universitario di prim’ordine e meta ideale per un weekend, collegata con tempi di percorrenza a partire da 2 ore e mezza. Proseguendo verso sud si arriva quindi a Prato e, in poco più di cinque ore, a Firenze, destinazione turistica intramontabile e un’ottima opzione per i Saronnesi ancora indecisi sulla meta delle proprie vacanze. La stessa linea ferma, quindi, a Roma e successivamente a Frosinone, arrivando poi a Caserta, sede della Reggia, e terminando la corsa a Napoli. Ciascuna di queste destinazioni è raggiungibile fino a due volte al giorno.

Con le nuove corse in partenza da Saronno, prenotabili online, via app e nelle agenzie dislocate sul territorio, FlixBus persegue l’obiettivo, da sempre proprio del suo operato, di integrare anche i medi centri nella propria rete, che con oltre 2.000 destinazioni in 29 Paesi europei rappresenta attualmente il network di collegamenti intercity più esteso al mondo.