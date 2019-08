La dottoressa Castiglioni è il nuovo primario di cardiologia

Da oggi, 2 agosto, la dottoressa Battistina Castiglioni è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Galmarini di Tradate.

Lo scorso dicembre era stata nominata responsabile della Cardiologia 2 dell’ospedale di Varese.



Nel 1989 Castiglioni ha conseguito presso l’Università di Pavia la Laurea in Medicina e Chirurgia, e nel 1994 la specializzazione in Cardiologia, a pieni voti con lode.

Nel dicembre 1993 è stata assunta presso il Servizio di Cardiologia Interventistica, ora Struttura Complessa Cardiologia 2 con proiezione territoriale sul Verbano, dove dal 2009 riveste il ruolo di Responsabile di Struttura Semplice Cardiologia interventistica.

Nel corso degli anni di attività, ha eseguito come Primo Operatore più di 20.000 coronarografie e PCI sia in elezione che in urgenza, più di 600 impianti di pace-maker (tradizionali-ICD-CRT-CRT-D) ed interventi in ambito di cardiopatie strutturali come chiusura di PFO e TAVI per stenosi aortica.

Coordina e segue attivamente le procedure eseguite dai collaboratori, in particolare per i casi più complessi.

Dal 2008 al 2010 è stata Professore a contratto dell’Università degli Studi dell’Insubria nel corso di Laurea “Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare”.

Ha pubblicato articoli scientifici su riviste cardiologiche nazionali ed internazionali e partecipa in qualità di relatore e moderatore invitato a Congressi nazionali ed internazionali. Collabora con le principali società scientifiche cardiologiche (sia in ambito regionale che nazionale) alla realizzazione di eventi cardiologici in qualità di faculty e membro della Segreteria Scientifica.

E’ membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Interventistica dove è Responsabile dei dati di attività delle Emodinamiche Italiane.

Ora le spetta il compito di dirigere la Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Tradate.