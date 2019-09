Allacciamento A8-A4, occhio alla chiusura

Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano–Varese, è stato aggiornamento il programma di chiusure notturne, per programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli:

Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Cormano, verso Torino e in direzione di Brescia/Venezia, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 settembre.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP35 Milano/Meda in direzione Meda e immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Monza, con ingresso sulla A4 a Sesto San Giovanni, al km 136+500, o a Monza, al km 139+000;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento SP35 Milano Meda/A4 Torino-Trieste, in direzione di Torino e Brescia/Venezia, nelle tre notti consecutive di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 settembre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Cormano verso Torino: percorrere la SP35 Milano Meda in direzione Meda e immettersi sulla SP46 verso Rho con rientro sulla A4 allo svincolo di Pero, oppure immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano verso Bologna, con rientro dall’allacciamento A50/A4 Ghisolfa o, in ulteriore alternativa, una volta giunti allo svincolo Fiera, al km 2+200 della A8 Milano-Varese, proseguire verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 e immettersi sulla A4 verso Torino;

da Meda verso Venezia e Torino: seguire le indicazioni per Milano, lungo Viale Rubicone e invertire il senso di marcia su Via Vincenzo da Seregno;

-sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Cormano, per chi proviene dalla A4 (sia da Torino sia da Venezia), in direzione di Milano città, sul Viale Rubicone, nelle due notti consecutive di giovedì 12 e venerdì 13 settembre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria, in uscita, sulla SP35 Milano Meda, si potrà invertire il senso di marcia presso l’uscita 1 Cormano-Cusano Milanese;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia, nelle quattro notti consecutive di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, con orario 22:00-5:00.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire a Fiera Milano al km 2+200 e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, verso Brescia, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, invertire il senso di marcia immettendosi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire a Fiera Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza;

-sarà chiusa l’area di servizio “Novate ord”, situata nel tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Torino, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 settembre e dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 settembre;

-sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia/Venezia, nelle due notti consecutive di lunedì 9 e martedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00.

Sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 settembre.

Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, prevista dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 settembre.