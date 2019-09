Arrighi e Bermejo Blaya vincono la prima MalnateRun

E’ andata in archivio la prima edizione della Malnate Run la corsa non competitiva di 6,5 km per le vie della città.

A imporsi sono stati Simone Arrighi tra i maschi e Rocio Bermejo Blaya tra le femmine.

Questo il resoconto degli organizzatori:

268 iscritti rappresentano un bel successo per la prima edizione della Malnate Run.

Una gara nelle vie di Malnate oltre che una bella festa anche per i bimbi.

Si voleva mettere assieme atleti, ragazzi, adulti, bambini e l’esperimento è riuscito!

Strade chiuse per la sicurezza di chi corre.

Complimenti agli organizzatori, ai volontari della ASD Atletica Malnate, della protezione civile, degli alpini Malnate, il comando della polizia locale di Malnate, l’amministrazione comunale, la sagra settembrina, i camminatori “diamoci una mossa”, Avis Malnate, SOS Malnate, gli sponsor, Arturo Barbieri e Irene per le foto. Complimenti a Simone Arrighi e Rocio Bermejo Blaya vincitori della prima edizione!

Classifica maschile:

1° Simone Arrighi

2° Carlo Bottinelli

3° Amos Bianchi

Classifica femminile:

1° Rocio Bermejo Blaya

2° Martina Toscano

3° Anna Grasso