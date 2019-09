Atletica Gavirate “sposa” l’impegno dell’Unicef

L’Atletica Gavirate del presidente Carmine Pirrella ha firmato nei giorni scorsi un protocollo di intesa con Unicef Italia, un accordo reso possibile anche dall’impegno del comitato provinciale di Varese del fondo internazionale per l’infanzia.

L’obiettivo di entrambe le parti è quello di promuovere e applicare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il diritto al gioco, al benessere e allo sviluppo psico-fisico.

Per questo motivo la scorsa settimana – mercoledì e domenica – prima delle disputa di alcune gare che vedevano impegnati gli atleti rossoblu, è stata celebrata la partnership in maniera ufficiale, con tanto di firma dell’accordo da parte degli allenatori e del presidente. Una scelta, quella dell’Atletica Gavirate e di Unicef, importante anche perché celebrata prima di alcuni appuntamenti agonistici che vedevano impegnati decine e decine di giovani con la passione per corse e salti.