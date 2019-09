Butta il mozzicone di sigaretta per terra, 100 euro di multa

Si fa dura la vita per i fumatori di Saronno. Mercoledì scorso gli agenti della polizia locale hanno multato alcuni fumatori che avevano lanciato a terra i mozziconi di sigaretta con sanzioni fino a 100 euro, così come previsto dal testo unico dell’ambiente nel quale è stato di recente introdotto anche il getto dei mozziconi prodotti da fumo e rifiuti di piccole dimensioni. Un’ulteriore stretta che si aggiunge al complessivo giro di vite che il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, ha voluto dare alle varie forme di degrado urbano, tra cui: l’accattonaggio molesto, il bivacco e consumo di alcolici in luogo non consentito, gli imbrattamenti e le affissioni e tutte le condotte contrarie alla civile convivenza tra i cittadini. (foto: due agenti di Saronno)

«L’idea – spiega Fagioli – è quella di non avere più mozziconi per le strade cittadine. Danno un’immagine di degrado e di sporco contro cui l’Amministrazione vuole lottare con fermezza. Con questi interventi non vogliamo assolutamente dare la caccia a chi fuma inseguendolo per vedere dove butta il mozzicone, ma semplicemente vogliamo che i nostri agenti prestino maggiore attenzione a certi comportamenti. E se notano un passante che getta la sigaretta a terra o nel tombino, questi verrà sanzionano»