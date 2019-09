Cortisonici 2020: aperto il bando per nuovi cortometraggi

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 17° edizione di Cortisonici Film Festival, l’evento dedicato al cinema breve in programma a Varese dal 31 marzo al 4 aprile 2020.

Si rimette così in moto la macchina organizzativa del festival, quella che ogni primavera porta in città film e registi da ogni parte del globo. Solo nell’edizione scorsa sono stati più di 3000 i cortometraggi presentati alla segreteria e visionati dalla commissione del festival.

Il termine ultimo per i inviare i propri lavori, realizzati nel 2019 e di durata non superiore ai 15 minuti, è il 31 Dicembre 2019. I cortometraggi possono essere inviati per posta in formato DVD, oppure tramite vari servizi di cloud storage o attraverso le piattaforme online elencate nel bando. Il bando, disponibile in italiano e inglese, è aperto a registi di tutto il mondo e si può scaricare direttamente dal sito cortisonici.org.