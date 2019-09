Due notti di dezanzarizzazione a Saronno

La dezanzarizzazione in programma sarà eseguita sul territorio comunale di Saronno.

L’operazione di bonifica si terrà dalle ore 22 del 25 settembre alle ore 6 della mattinata seguente, e dalle ore 22 del 26 settembre alle ore 6 del 27 settembre. Le autorità hanno specificato il prodotto che verrà utilizzato, l’insetticida “Garban”, e confermato le disposizioni precauzionali destinate ai cittadini, al fine di ottenere la collaborazione necessaria per il corretto svolgimento della dezanzarizzazione.

Tra queste, il divieto di entrare nelle aree trattate durante l’intervento fino a un’ora dal termine dell’intervento stesso, l’obbligo di mantenere chiuse le porte e le finestre poste in prossimità dei giardini oggetto della bonifica, e l’indicazione di evitare, per almeno tre ore, il consumo di prodotti agricoli frutto di eventuali orti situati in prossimità delle aree soggette all’operazione. L’ente comunale saronnese ha quindi fornito ai residenti il contatto della struttura a cui far riferimento in caso di avvelenamenti, il centro antiveleni dell’ospedale di Niguarda. In caso di maltempo, il trattamento del territorio verrà rimandato alla prima data utile.