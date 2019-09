In gita con la classe, soccorre il docente in arresto cardiaco

In gita scolastica, passeggiando tra una risata e una spiegazione. In un attimo, il momento spensierato ha assunto i contorni di una tragedia. Il docente che accompagnava i ragazzi, un uomo di 31 anni, si è accasciato al suolo nel parco Cimiano di via Calabria a Milano.

Una ragazza non si è persa d’animo e ha chiamato il 112. Quindi, istruita al telefono dall’operatore del 118, ha iniziato il massaggio cardiopolmonare continuando finché sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato l’uomo all’ospedale San Raffaele dove è giunto in gravi condizioni.

Decisiva, quindi, è stata la reazione della ragazza che si è attivata seguendo l’istruzione degli operatori sanitari.

Si ribadisce l’importanza della formazione dei giovani sulla rianimazione cardiopolmonare.

Proprio domattina a Luino, 750 studenti saranno coinvolti nella manifestazione “Noi ci Siamo” la terza maxiesercitazione organizzata da Areu con Croce Rossa e giunta alla terza edizione dopo Varese e Gallarate. Il prossimo anno la manifestazione si svolgerà a Castellanza e Legnano.