Manualmente, una giornata nel verde per imparare a “fare con le mani”

Quindicesima edizione per “Manualmente”, la giornata dedicata “al piacere di fare, di fare con le mani!”.

Organizza come sempre la coop Radici nel Fiume e Anffas, la sede è l’affascinante spazio della Comunità di Maddalena, a Somma Lombardo, tra i boschi e i prati della valle del Ticino.

Appuntamento domenica 22 Settembre 2019.

Il programma prevede una ventina di Laboratori dove fare ed imparare a fare aquiloni, carte naturali, portafoto, caleidoscopi, ceramiche, collane, oggetti di cuoio, legno, ecoprinting, composizioni floreali, strumenti musicali, etc etc e perfino provare a tirare con l’arco ad oggetti e sagome in movimento. Tutto per i bambini, ma anche per i genitori che non vogliono mai finire di imparare e di provare.

Tutti i laboratori, aperti dalle 11.00 alle 18.00 sono accessibili e liberi (solo alcuni laboratori avranno un costo dai 2 ai 4 euro come contributo per il costo del materiale usato).

L’elenco completo e aggiornato, sulla pagina Eventi FB della cooperativa Radici nel Fiume, qui.Partecipare è semplice. Non occorrono prenotazioni. Basta presentarsi e decidere al momento a quale laboratorio partecipare, anche a tutti se si riesce!

La modalità consigliata è quella di iscriversi alla Giornata Intera (contributo di 13€ gli adulti e di 8€ i bambini), che dà diritto, oltre che ad un abbondante pranzo preparato dai volontari di Radici nel Fiume e Anffas Ticino, anche a partecipare gratuitamente ad alcuni laboratori.

Il pranzo è adatto anche ai Vegetariani/Vegani e servito in piatti compostabili.

I laboratori sono tenuti/organizzati da realtà, associazioni e cooperative che a vario titolo operano nel settore sociale e dell’animazione. Il “fare assieme”, manualmente, diventa allora occasione di incontro, di conoscenza e di integrazione e chi ha avuto occasione di partecipare sa bene quale sia il bel clima di scambio che si crea in questa giornata.

Tutti i proventi della manifestazione contribuiscono alla sostenibilità economica della Cooperativa e della Comunità che ospita la manifestazione. Quindi si tratta non solo di un’ occasione per passare una bella domenica nella corte sotto gli alberi e nel prato verde, ma anche di un’occasione per contribuire ad un progetto di accoglienza solidale del territorio.

Durante l’intera durata della manifestazione sarà aperto anche il punto vendita di Radici nel Fiume, dove sarà possibile acquistare marmellate, conserve, sughi pronti, salse, trasformati di miele e liquori prodotti dal Laboratorio Alimentare della cooperativa stessa.

E’ possibile passeggiare lungo i sentieri del Parco del Ticino che partono dalla Comunità o pedalare sulla pista ciclabile lungo il canale Villoresi. Tutto il giorno sarà aperto il servizio di noleggio biciclette per bambini e adulti.