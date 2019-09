A metà ottobre inizia il restauro degli esterni della basilica di San Magno

La Basilica di San Magno rappresenta da sempre il cuore della Città di Legnano e, grazie alla sua tipicità, è divenuto negli anni non solo un simbolo religioso, ma anche laico. Vessillo della città a livello nazionale, da sempre sfondo dei più importanti momenti della vita della comunità, dalle celebrazioni religiose al Palio, la bramantesca Basilica di San Magno ci accompagna nella vita di tutti i giorni, con un’eleganza e discrezione tipicamente legnanese.

Nel corso dei secoli, le intemperie hanno segnato profondamente il suo viso, mettendo a rischio i tesori i essa contenuti, affreschi e pale di inestimabile valore storico e identitario.

Da queste constatazioni è nata l’esigenza di dare il via ad un’operazione straordinaria di restauro degli esterni.

Per stendere un progetto socio/economico dell’operazione, su invito di Mons. Cairati, il 14 maggio 2018 è nato un gruppo di professionisti ed imprenditori del territorio* coordinati dal compianto Mauro Mezzanzanica (già Presidente della Fondazione Famiglia Legnanese e di US Legnanese) e sotto l’operato tecnico dell’Arch. Luigi Terrenghi.

Il prossimo 27 settembre alle ore 12.00, presso la Basilica, sarà presentato alla stampa il progetto di restauro e saranno delineate le linee guida seguite per giungere all’avvio dei lavori previsto per la metà di ottobre.

E’ sin d’ora previsto un secondo appuntamento per il giorno 8 ottobre alle ore 18.30 presso Villa Jucker nel corso del quale saranno presentati i piani economici e le azioni previste per il finanziamento dell’intervento.