“My green way”: un percorso di empowerment femminile al Parco Ticino

“My green way” è un percorso pensato per le donne dalle donne: un evento unico nel suo genere, con nuovi sentieri da percorrere in un lasso di tempo lento, dove contano solamente l’ascolto, la natura e la libertà. Due week end previsti per settembre, ciascuno dalla durata di due ore: sabato 14 (15.30 – 17.30), domenica 15 (9.30 – 11.30), sabato 21 (15.30 – 17.30) e domenica 22 (9.30 – 11.30) presso il centro parco Cascina Montediviso di Gallarate. I percorsi saranno guidati dalla counselor professionista e formatrice Paola Gallicchio e da Anna Iovino, esperta guida ambientale ed educatrice.

«L’iniziativa nasce dall’incontro di due grandi passioni: la natura e l’empowerment femminile che io e Anna Iovino condividiamo da anni», spiega l’organizzatrice Paola Gallicchio. «Pur avendo percorso sentieri professionali differenti – continua Gallicchio – abbiamo sempre avuto la ferma volontà di dare vita ad un circolo virtuoso di valore, rispetto ed umanità, di cui la natura femminile è fedele custode».

«Il percorso che intendiamo portare avanti mira proprio a ricondurre ciascuna delle partecipanti al valore che ha l’essere donna, riattivando una connessione primordiale e fondamentale con quelle risorse che la Natura le ha donato».

Sarà possibile anche fare un aperitivo in cascina.

Per info, scrivere a latestatralefoglie@gmail.com o telefonare a: 3334482503

La prenotazione è obbligatoria