Il Palio e la festa patronale colorano il paese

E’ tutto pronto a Vedano Olona per la festa patronale di San Maurizio che, insieme alla seconda edizione del Palio, animerà il fine settimana con tante iniziative.

Questa sera in piazza San Rocco (o in Villa Aliverti in caso di maltempo) a partire dalle 20 la festa inizia con Disney musical, curato da Lia Locatelli e M.Art.e Musical e offerto dal Comitato del Palio, a cui seguirà la cerimonia di apertura con la riconsegna del Palio da parte del Rione Perseghett che si è aggiudicato la prima edizione l’anno scorso.

Seguirà, alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Maurizio un concerto nell’ambito della 39° rassegna “Antichi Organi – Patrimonio d’Europa“.

Domani, sabato 21 settembre, i rioni si scatenano a partire dalle 9 (e fino alle 18) nella grande Caccia al tesoro, gara valida per l’assegnazione del Palio.

Dalle 10 sarà in funzione il vecchio forno di via Mazzini, dove la Pro loco sfornerà il “pan giòlt”, anche in caso di maltempo.

La giornata si chiude in piazzetta della Pace dove alle 21 è in programma un concerto rock del gruppo “Nuvole&Fragole”, che propone un doppio tributo a Negramaro e Modà.

Domenica 22 settembre la giornata è ricchissima di appuntamenti, a partire da quello con i tradizionali portoni fioriti allestiti in onore del patrono San Maurizio.

Nelle vie del paese ci saranno bancarelle di hobbysti, in piazza San Maurizio i gazebo delle associazioni vedanesi, mentre in piazzetta della pace giochi e laboratori creativi proposti da La Nostra Famiglia”, cooperativa Baobab, Ceves, Associazione Genitori Insieme per la Scuola. Dal forno di via Mazzini, dalle 9, uscirà il profumo della “brüsèla“, un dolce della tradizione contadina preparato dalla Pro loco e altra dolcezza si potrà trovare in piazza della chiesa, con il Pane di San Maurizio preparato a cura del Centro sociale Spech.

Alle 10 la messa solenne con l’accensione del “pallone” e la benedizione delle messi degli agricoltori vedanesi.

La mattinata prosegue alle 11.30 con l’aperitivo al vecchio forno di via Mazzini a cura della Pro Loco, e dalle 12 si pranza agli stand gastronomici di Amevo, Killer Fish, commercianti del centro paese allestiti in via Matteotti, vicolo Sirtori, piazza San Rocco e Largo Magnani.

Nel pomeriggio la festa continua con la sfilata dei rioni aperta dalla Filarmonica Ponchielli, che partirà alle 15 da piazza San Maurizio, dove farà ritorno attorno alle 16, in tempo per la merenda a base di polenta e gorgonzola offerta da Centro Sociale Spech.

Dalle 16.30 musica dal vivo con il gruppo “Strange fruit acoustic” a cura del Piccolo cantiere delle arti varie, in attesa della premiazione con la proclamazione del vincitore del Palio che si terrà sempre in piazza San Maurizio alle 17.30, cui seguirà, alle 18.45, l’aperitivo offerto dall’associazione dei commercianti vedanesi.

Alle 20.30 l’ultimo omaggio al patrono, con la processione nelle vie del centro con partenza dalla chiesa parrocchiale.

In caso di maltempo il programma potrà subire delle variazioni sugli eventi all’aperto.