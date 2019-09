Premio Carluccio Villa, premiazione per 71 studenti con un occhio ai pericoli della rete

Il seme di una buona cittadinanza va seminato fin da piccoli. Ne è convinta la Fondazione Premio Carluccio Villa che, alle 15.30 di sabato 28 settembre alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, grazie anche al patrocinio del Comune di Busto Arsizio, premierà 71 studenti (35 delle scuole primarie o scuole elementari e 36 delle scuole secondarie di primo grado o scuole medie inferiori) che hanno concluso lo scorso anno scolastico non soltanto con voti alti, ma mostrando anche un alto senso d’altruismo.

Valori esemplificati da Carluccio Villa, studente che 60 anni fa fu stroncato, appena 22enne, dal tifo che gli impedì di realizzare il suo sogno di diventare medico dei poveri. Oggi, come e più di allora, altruismo e senso del dovere sono due insegnamenti preziosi per i giovani.

In occasione della 64esima edizione della cerimonia di premiazione interverrà il dottor Gianluigi Bonanomi, esperto di comunicazione digitale, che parlerà su un tema di grande attualità: La rete: opportunità e pericoli.

Ai più giovani premiati sarà consegnato il libro “Sommario di vita bustese” di Rodolfo Rogora, Stefanino Ferrario e Luigi Belotti in modo che possano conoscere la storia della loro città dalle origini. Ai più grandi sarà dato il libro di Liliana Cantatore e Alessandro Vicenzi “Le losche storie: Leonardo”.

“Quest’anno abbiamo voluto dare ai ragazzi informazioni su due argomenti molto attuali: internet e i social con gli accorgimenti per usarli con criterio e senza pericoli e Leonardo da Vinci in occasione del 500° della morte”, commenta il presidente della fondazione Ercole Milani, che sottolinea come sia importante proporre ai giovani un modello di impegno nel proprio lavoro e nel contempo di solidarietà verso gli altri, visto il contesto di crisi dei valori morali e sociali in cui i ragazzi stanno crescendo.

Oggi più che mai, dunque, l’insegnamento di Carluccio Villa è di grande attualità. Alla cerimonia parteciperà l’assessore all’Educazione, Gigi Farioli. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0331- 628344.