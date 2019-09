Tutti “A scuola di fattoria”: il progetto e gli eventi

A breve gli studenti della provincia potranno tornare “A scuola di fattoria”, il progetto nato 15 anni fa per avvicinare bambini e ragazzi il mondo agricolo e zootecnico locale, con esperienze che iniziano sul campo e proseguono in classe.

L’idea che anima il progetto è quella di creare, con i docenti interessati, dei percorsi formativi specifici “a completamento delle materie scolastiche”. Non mere occasioni isolate dove gli alunni sono condotti in Fattoria “a guardare” ma dei percorsi ragionati nel tempo, con lavori in classe e attività sul campo che si integrano a vicenda per diventare parte integrante del percorso didattico delle scolaresche coinvolti.

Le uscite in fattoria, nell’orto o sul territorio si accompagnano a laboratori specifici per “toccare con mano” e coinvolgere attivamente bambini e ragazzi su temi interdisciplinari (come previsto dalle linee guida europee e nazionali), da rielaborare con gli insegnanti.



Con l’inizio dell’autunno sono già in calendario alcune manifestazioni in cui sarà possibile conoscere da vicino il progetto, sperimentare laboratori, incontrare le “mascotte” del progetto (Margherita, Camomilla e Camoscetta) e parlare direttamente con gli attori e gli organizzatori di “a scuola di Fattoria”.

Domenica 22 settembre, Sumirago

FESTA DELL’AGRICOLTURA E DELLE TRADIZIONI

Attività pratiche, laboratori (tra cui pigiatura dell’uva, battesimo della sella, pompieropoli, tosatura e mungitura), momenti di spettacolo (dimostrazioni con cavalli e mezzi agricoli) e testimonianze di allevatori e produttori locali per mettere in risalto le usanze e le tradizioni locali da tramandare e raccontare.

Domenica 13 ottobre, Mornago

AGRIMORNAGO (prima edizione)

Un’intera giornata dedicata al mondo dell’agricoltura dove saranno presenti gli alunni che hanno partecipato ai nostri progetti negli anni scorsi, che racconteranno le loro esperienze: saranno i veri protagonisti della giornata.

Il 27 ottobre a San Macario di Samarate

SAGRA D’AUTUNNO

Animazioni e percorsi tematici a cura del progetto “A scuola di fattoria”

Per maggiori informazioni consultare la pagina FacebookY oppure il sito di “A scuola di fattoria”