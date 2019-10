Al cinema con Will Smith e quattro brave ragazze

Gemini Man, diretto da Ang Lee, uscirà al cinema giovedì 10 ottobre. Henry Brogan (Will Smith) è un sicario di professione, che si occupa di eliminare personaggi “scomodi” al soldo di un’organizzazione criminale. Dopo una lunga carriera, decide di appendere le armi al chiodo e ritirarsi a vita privata. Purtroppo, però, il boss non è dello stesso parere ed è pronto a tutto pur di non perdere il suo killer migliore. Grazie a una tecnologia che implica l’uso del DNA, riesce a creare in laboratorio un clone di Henry, più giovane di 25 anni rispetto all’originale, con il compito di ucciderlo. Braccato da una replica di se stesso, che ha il vantaggio dell’età, Henry deve cercare di sfuggire alla morte. Può contare sull’aiuto dell’agente governativo Danny Zakarweski (Mary Elizabeth Winstead), che gli guarderà le spalle prima che sia troppo tardi e il clone lo raggiunga.

Non Succede… Ma se Succede è una simpatica romantica, nelle sale italiane dal 10 ottobre. Fred Flarsky (Seth Rogen) è un giornalista disoccupato e depresso, che nel pieno di una crisi esistenziale decide di riconquistare una sua vecchia fiamma (Charlize Theron). Ora la donna, che un tempo lavorava come babysitter, è diventata una delle donne più influenti al mondo.

Sebbene si renda conto di quanto sia ormai irraggiungibile, il povero Fred si impegna al massimo per ottenere l’attenzione della sua ex fidanzata.

Brave Ragazze, di Michela Andreozzi, è ambientato a Gaeta nei primi anni Ottanta e racconta la storia di quattro amiche in un periodo particolare della loro vita. Anna (Ambra Angiolini) è madre di due bambini, e non ha nemmeno i soldi per comprare i

costumi di Carnevale. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico) sono sorelle: dal carattere completamente opposto, sognano un futuro migliore, ma quando Chicca si fa licenziare anche Caterina perde il lavoro. Infine, Maria (Serena Rossi), remissiva e timida, tiranneggiata da un marito violento. Nessuna delle 4 amiche ha più nulla da perdere, quindi insieme escogitano un piano tanto bizzarro quanto incredibile: rapinare la banca del paese. Per evitare di essere identificate, si travestiranno da uomini. Il colpo dà il via e una carrellata di reati che convincono il commissario Morandi (Luca Argentero) ad indagare su una fantomatica banda di professionisti del crimine…