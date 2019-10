Alessandro, terzo ai test d’ingresso della Normale di Pisa

Non solo il miglior studente al test di medicina, anche il terzo alla selezione per entrare alla Normale di Pisa. È una doppia soddisfazione per i docenti del liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio che hanno ricevuto ottime notizie dai loro ex allievi.

Dopo che Norbert Kereszteny ha conquistato le pagine dei giornali per il suo primato al test d’ingresso di medicina, primo su oltre 60.000 partecipanti, un’ottima notizia è arrivata anche da Pisa dove Alessandro Carrara (nella foto a sinistra) si è classificato al terzo posto delle selezioni di una delle migliori università italiane, aggiudicandosi anche la borsa di studio per il corso di Filosofia.

I due studenti hanno frequentato i corsi C e D diplomandosi entrambi con la lode. Per tutti e due, il percorso di studio allo scientifico di Busto Arsizio è stato un trampolino di lancio verso il raggiungimento delle proprie aspettative : « Sapevo che era un’ottima scuola – ha commentato Norbert – ma solo ora, dall’esterno, mi rendo conto davvero di quanto mi abbia dato. Grazie al Tosi oggi ho ottenuto questo risultato, un domani potrò arrivare ovunque».

« Congratulazioni ai nostri diplomati – si legge sulla bacheca on line del liceo – e un ringraziamento ai nostri docenti per la professionalità e passione con cui preparano i nostri studenti al percorso universitario».