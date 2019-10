Arriva l’ora solare, lancette indietro domenica 27 ottobre

A fine mese preparatevi a regolare la lancetta dell’orologio: nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, si dovrà regolare l’ora spostando le lancette indietro di un’ora.

Torna l’ora solare e resterà in vigore fino al 29 marzo del 2020. Come ogni anno porta due principali conseguenze: la mattina dopo si dormirà un’ora in più e per un pò di tempo farà buio prima la sera e ci sarà più luce al mattino.