A Castiglione l’unico corso di organo della provincia di Varese

Nasce una nuova collaborazione tra l’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora” e la Parrocchia Beata Vergine del Rosario di Castiglione Olona.

L’Accademia – che offre un’ampia scelta di corsi per avvicinare alla musica bambini, giovani e adulti- a partire da quest’anno propone, in collaborazione con la Parrocchia di Castiglione Olona, un nuovo corso di organo, che rappresenterà un’occasione per sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo organo a canne Mascioni opera 1199, progettato e realizzato per la Parrocchia dell Beata Vergine del Rosario nel 2016-2017, per l’anno del 50° anniversario della prima pietra della Chiesa.

I corsi sono rivolti a tutti, nessuno escluso: sia a chi si avvicina per la prima volta allo studio della musica e sia a chi è già avviato agli studi, ma desidera migliorarsi o, addirittura, imboccare la strada del musicista professionista. Non viene posto nessun vincolo per quanto riguarda l’età anagrafica: alle lezioni di musica, infatti, possono partecipare bambini, ragazzi, adulti e persone anziane.

Il corso di organo è una grande novità, essendo una proposta culturale unica nell’intera provincia di Varese, e sarà condotto dal giovane e titolato maestro organista Davide Paleari, residente a Gazzada Schianno.