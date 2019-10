Una grande festa per il progetto “Vengo anch’io Sì io sì!”

Il resoconto degli organizzatori del progetto Vengo anch’io Sì io sì!”, finanziato dal M.L.P.S e Regione Lombardia, che si è concluso sabato 28 settembre in Villa Truffini.

E’ stato un pomeriggio che ha visto come protagonisti i bambini…Si sono attivati con la consueta serietà che li contraddistingue perché il gioco è una cosa seria.Eccoli impegnati a realizzare un murales coordinati dall’esperta Sandra Doveri.

Sagome di color diversi su fondo azzurro …sagome multicolori perchè il volontariato regala colore alla vita. Bolle di sapone con Michela Prando ed ancora colori leggerissimi che sfumano. Tanta musica con il gruppo”I Da Vinci Garage“.

Questa la cornice che ha contenuto i prodotti realizzati dai ragazzi che hanno fatto esperienza nelle realtà associative del nostro territorio. All’interno della Truffini veniva proiettato il video :”L’Alieno” ,inventato, girato e recitato interamente con gli studenti del Don Milani con il supporto tecnico ed educativo della Cooperativa Totem. L’associazione Icore ha presentato un libretto: “Hai una scelta! Svolta!” un interessante studio sulla violenza di genere che intendiamo portare nelle scuole superiori di Tradate.

Le ragazze che hanno fatto esperienza in Donnaoggi hanno fatto una ricerca sull’emancipazione della donna nella storia con una bella realizzazione grafica che verrà mostrata in biblioteca alla fine di novembre

Ripercorriamo le tappe del nostro progetto….

Ad ottobre 2018 l’abbiamo aperto con un convegno durante il quale l’abbiamo presentato alle associazioni e cooperative di tradate e comuni limitrofi

Durante questo evento sono state raccolte le adesioni per concretizzare un lavoro di rete che ha richiesto tempo e fatica. La fatica per uscire dalla realtà piccola ed aprire l’orizzonte…..Insieme è meglio!Il lavoro di rete dietro le quinte, seppur faticoso, è stato fondamentale per creare collaborazione e condivisione di idee e valori.

L’altro step per lavorare con i ragazzi è stato fatto con la formazione dei docenti disponibili, del Liceo Curie e dell’ISISS Don Milani E’ stato svolto un coinvolgente e mirato percorso, propedeutico alle azioni successive, di formazione degli insegnanti coinvolti con i loro alunni nel percorso di sensibilizzazione al Volontariato, con gli operatori esperti della Cooperativa Totem. Siamo così arrivati all’open day del 16 marzo all’interno del quale 15 associazioni e cooperative si sono presentate ad oltre 150 ragazzi delle scuole coinvolte.

Nel mese di aprile il cineforum curato da Alessandro Leone di FilmStudio90.

L’obiettivo era quello di creare sensibilità verso il mondo del volontariato con film recenti molto coinvolgenti e dall’affluenza di pubblico possiamo dire di averlo centrato pienamente. Il momento fondamentale è stato la formazione degli studenti. Lo psicologo A.Braga e l’Esperto Massimo Lazzaroni hanno supportato e guidato i ragazzi nel loro cammino di scelta, sensibilizzazione e avvicinamento alle realtà associative territoriali, con incontri nelle classi ed attività specifiche di conoscenza e approfondimento di desideri, paure ed aspettative.

I ragazzi hanno vissuto l’esperienza come un’ottima e valida opportunità per mettersi in gioco, sperimentarsi e misurarsi in contesti non sempre familiari e conosciuti. Questo ha permesso loro di arricchire il proprio bagaglio di esperienze personali e di acquisire e consolidare specifiche life skill, competenze di vita che li aiutano a crescere. E’ stato significativo che i prodotti finali dei ragazzi, siano stati resi pubblici perchè è gratificante e permette di far conoscere un mondo sommerso di persone che tutti i giorni dedicano parte del loro tempo agli altri. Il lavoro di rete dietro le quinte, seppur faticoso, è stato fondamentale per creare collaborazione e condivisione di idee e valori.

Gli organizzatori: Edera Odv Tradate, Lalberocasa ,Gisaf,RTS una vita speciale ed i partner : La casa della città solidale,Cooperativa L’Arca, Cooperativa Baobab, Cooperativa S.Carlo, L’Aquilone,Parco Calimali, l’Arca del Seprio, Icore, Donnaoggi, ringraziano per la collaborazione.